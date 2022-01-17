حالة من كل 8 أزواج.. ما هي علامات عدم القدرة على الإنجاب؟

لا يوجد أجمل من رؤية قطعة منك تتحرك أمامك، فالإنجاب من الأحلام المشروعة للكثيرين، ولكن العقم حالة شائعة تصيب ما يقرب من 12٪ إلى 15٪ من الأزواج الذين يحاولون إنجاب طفل.

ما مدى شيوع العقم؟

وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " on health" الطبي، إن العقم شائع جدًا، حيث يعاني حوالي 12٪ إلى 15٪ من الأشخاص من صعوبة إنجاب طفل، فقد يؤثر العقم على 1 من كل 8 أزواج فهناك عدد من علامات العقم التي يجب أن تزور طبيبك بشأنها.

أوضح الأطباء، أن مصطلح العقم بإختصار هو عدم القدرة على الحمل بعد 12 شهرًا من ممارسة العلاقة الجنسية بانتظام مع شريك ثابت، مع عدم وجود وسائل لتحديد النسل، فبالنسبة للإناث، بعد سن 35، يعتبر العقم بعد 6 أشهر من ممارسة الجنس بانتظام دون وسائل منع الحمل، إذا قدم الأطباء عدد من العلامات التي تخبرك بعدم القدرة على الإنجاب.

مشاكل جنسية خاصة بالرجال:

يمكن أن يعاني الرجال أيضًا من العقم وقد تكون مشاكل القذف علامة على عدم القدرة على الإنجاب، فإذا تم مبكرًا لن تتمكن الحيوانات المنوية من الالتقاء بالبويضة داخل الرحم، حيث تحدث هذه المشكلات أحيانًا لأسباب عاطفية أو نفسية، ولكنها قد تكون أيضًا من الآثار الجانبية لإصابة الخصية أو الجراحة ، أو بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو حبوب ضغط الدم.

الشعور بألم أثناء الجماع:

يمكن أن يكون الألم أثناء ممارسة الجنس علامة على حالة مثل العدوى أو الانتباذ البطاني الرحمي، والتي يمكن أن تسبب العقم، فإذا كنت تمارس الجنس المؤلم دائمًا، فقد تعتقد أنه أمر طبيعي، ولكنه قد يكون علامة عدم القدرة على الإنجاب.

مشكلة ضعف الانتصاب:

ضعف الانتصاب، والمعروف أيضًا بالعجز الجنسي، هو حالة تعاني فيها من صعوبة في الحفاظ على الانتصاب أو الحصول عليه بقوة كافية لممارسة الجنس، فعادة ما يكون بسبب مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتوتر والهرمونات.

عمر المرأة:

مع تقدم النساء في العمر، تزداد فرص الإصابة بالعقم، وذلك لأن الإباضة تتباطأ بشكل طبيعي وتتوقف مع تقدم العمر، مع اقترابك من سن اليأس، يقل عدد البويضات في جسمك وتزداد فرص إصابتك بالعقم.

تورم الخصية أو الألم:

يمكن أن يكون التورم أو الألم في الخصيتين علامة على مشكلة جسدية مثل الالتواء أو العدوى أو الإصابة أو السرطان، مما قد يؤدي إلى العقم، حيث يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في إنتاج هرمون التستوستيرون.