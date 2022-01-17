«اقتصادية قناة السويس» تُعلن مؤشرات أداء الموانئ خلال 2021

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 1303 سفن بعدد حاويات نحو 3.1 مليون حاوية بإجمالي حمولة قاربت 32.1 مليون طن استقبل ميناء غرب بورسعيد عدد 1162 سفينة بعدد حاويات بلغ نحو 388.5 ألف حاوية بحمولة إجمالية تزيد على 3.94 مليون طن.

وتقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتطوير ميناء السخنة لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري يطل على البحر الأحمر بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة مرسى مطروح بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء بالإضافة الى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050م، ويجري إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي: محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض.

ميناء السخنة

واستقبل ميناء السخنة خلال عام 2021 عدد 248 حاوية، وعدد 50 سفينة صب جاف، وعدد 88 سفينة صب سائل، و9 سفن بضائع عامة، كما شهدت دخول سفن سياحية بعدد 88 سائح، ودخول سفينة رورو لأول مرة بعد التشغيل الرسمي للتوسعة الجديدة للحوض الثاني بميناء السخنة بحمولة 617 سيارة، كما استقبلت سفينة حديد عملاقة تعد أكبر سفينة صب جاف بحمولة 160 ألف طن.

ميناء الأدبية

استقبل ميناء الأدبية عدد 146 سفينة بضائع عامة غير محواه بحمولة جاوزت 1.1 مليون طن، و40 سفينة بضائع عامة محواه بعدد حاويات يزيد عن 88 ألف حاوية بحمولة إجمالية قدرها 930 ألف طن تقريبًا، كما استقبلت 87 سفينة صب جاف بإجمالي حمولة قاربت 2.75 مليون طن، و138 سفينة صب سائل بحمولة إجمالية قدرها حوالي 1.72 مليون طن، بمعدل نمو في الحاويات بنسبة 12% عن العام السابق.



ميناء العريش

تعمل الهيئة على تطوير الميناء من خلال تنفيذ أعمال للحوض الأول والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة 1165م، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليار جنيه، وقد استقبل ميناء العريش فور إعادة تشغيله عدد 50 سفينة بإجمالي حمولات جاوزت 216 ألف طن.

مؤشرات مالية

وبلغت إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نهاية السنة المالية 2020/2021 مبلغ 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 467 مليون جنيه عن العام المالي الأسبق، وذلك بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات للميزانية والذي أشاد بدوره بالأداء المالي للهيئة رغم سياسات الترشيد وتقليص الإنفاق التي تتبعها الهيئة طبقًا للسياسة العامة للدولة.

هذا وقد ارتفعت قيمة الأصول الثابتة بمبلغ 2.3 مليار جنيه؛ لتصبح 7.5 مليار جنيه، وترجع تلك الزيادة في الأصول إلى إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية منها محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بقدرة 100 ألف م3/يوم، وإنشاء محطة محولات بميناء بورسعيد، والخط الناقل للمياه المحلاة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.