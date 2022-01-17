الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على 3 متهمين بالشروع فى سرقة مواطن والتعدى على الأمن

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه بالقاهرة الجديدة، والتعدي على قوات الأمن.

يصدر الحكم  برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع في سرقة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بإحدى الطرق العمومية حال حمل المتهم الأول سلاحاً نارياً، إلا أنه قد أوقف إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو الأول والجريمة متلبسًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمان وآخر مجهول أقراص الترمادول المخدرة بقصد التعاطي.

واستعملا وآخر مجهول العنف ضد قوات الأمن، بأن أطلق المتهم الأول أعيرة نارية تجاه القوة الأمنية، لحملهم على عدم تنفيذ أمر من شأن وظيفتهم وهو ضبطهم خلال عملية السرقة محل الاتهام الأول، وتمكن المتهمان الثاني والثالث من الفرار فيما تم ضبط المتهم الأول.

وحازا المتهم الأول سلاحاً نارياً " مششخن" طبنجة بدون تصريح ، كما حازت طلقات نارية تستخدم في السلاح المضبوط، كما حاز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وأتلف المتهمين جميعا أموالاً منقولة لا يمتلكونها عمداً، بأن حطموا السيارة المملوكة للمجني عليه وقد ترتب على ذلك التلفيات المبينة بالتحقيقات.

وشهد معاون مباحث قسم القاهرة الجديدة، أنه وحال قيامه بجولة أمنية، أبصر المتهمين يقومون بسرقة حقيبة يد من سيارة المجني عليه، فتوجه إليهم وما أن أبصروه حتى أسرعوا لسيارتهم وأطلق المتهم الأول الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية، إلا أن محاولته باءت بالفشل وتم ضبطه، وبتفتيشه تم العثور الى سلاح ناري " طبنجة" وأعيرة نارية تستخدم في السلاح المضبوط، ومخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بقيامه مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المجني عليه. وحيازة الحشيش بقصد التعاطي.

المستشار علاء الدين سليمان شوقى جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين سرقة مواطن القاهرة الجديدة

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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