«من البن ما قتل» الوجه السلبي لكوب القهوة.. نوبات قلبية وسكتات دماغية

«القهوة أنثى سمراء أنيقة ومخلصة لا تخذلك إن احتجت إليها».. تغنى الكثير بمشروب القهوة، فهي ليست فقط واحدة من أكثر المشروبات شعبية على هذا الكوكب، بل هي ملاذ للكثير من العاشقين للتفكير العميق.

وبعيدًا عن الشعر والأغاني التي مجدت كوب القهوة فهي من المشروبات التي يمكن أن تلحق الضرر بجسم الإنسان. في السطور التالية يقدم خبراء الصحة بموقع “eat this” الخاص بالتغذية العلاجية، الوجه الآخر لأكثر المشروبات شهرة في العالم.

الجانب الإيجابي لكوب القهوة:

كانت تأثيرات الكافيين على الجسم محط تركيز آلاف الدراسات العلمية، ويشير الجزء الأكبر من الأبحاث الحديثة إلى أن الاستهلاك المعقول غير ضار نسبيًا وقد يكون مفيدًا للجسم.

ووجد تحليل لـ 40 دراسة شملت أكثر من 3.85 مليون شخص نُشر في عام 2019 في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة ارتباطًا بين شرب كوبين إلى أربعة أكواب من القهوة يوميًا والذي يُعتبر استهلاكًا معتدلاً، مع انخفاض معدلات الوفاة لجميع الأسباب.

كما ربطت مجموعة كبيرة من الأبحاث بين استهلاك القهوة اليومي المعتدل، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، وأمراض القلب، والاكتئاب، وحصى المرارة، ومرض باركنسون.

أشار الباحثون إلى أن الكافيين الموجود بالقهوة يعزز اليقظة، والتركيز وحتى الأداء الرياضي، حيث يُعرَّف الاستهلاك المعتدل عمومًا بأنه من 3 إلى 5 أكواب سعة ثمانية أونصات يوميًا أو بمعدل 400 ملليجرام من الكافيين.

الجانب السلبي لكوب القهوة:

هناك بعض الأشخاص أكثر حساسية للكافيين الموجود في القهوة من غيرهم، حيث يمكن أن يؤدي تناول القهوة إلى آثار جانبية سلبية خطيرة، فيما يلي بعض الآثار الجانبية لشرب القهوة على أساس منتظم والتي يجب أن تكون على دراية بها.

قلة النوم:

بسبب الكافيين الموجود بالقهوة، يساهم في زيادة فرص الإصابة باضطرابات النوم، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، يبقى الكافيين حوالي 5 ساعات بجسم الإنسان، ما يعني أنه إذا تناولت فنجانًا من القهوة يحتوي على 100 ملليجرام من الكافيين، فسيظل هناك 50 ملليجرامًا في جسمك بعد خمس ساعات، فشرب القهوة في غضون ست ساعات من الذهاب إلى الفراش قلل من وقت النوم ساعة كاملة.

الإصابة بنوبات الهلع:

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق والذعر قد يرغبون في تجنب شرب القهوة المحتوية على الكافيين، فقد وجدت إحدى التجارب أن 48٪ من المرضى الذين تم تشخيصهم باضطراب الهلع قد تعرضوا لنوبة هلع إذا استهلكوا 400 إلى 480 ملليجرام من الكافيين.

ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب:

تشير بعض الدراسات إلى أنه ليس له أي تأثير أو قد يخفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، بينما تظهر دراسات أخرى أن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى القلق وارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.

زيادة فرص حدوث النوبة القلبية والسكتة الدماغية:

نظرًا لأن شرب القهوة يرفع ضغط الدم والحمض الأميني المرتبط بتلف الشرايين، فقد يكون هناك خطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية خاصة عند الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بانتظام، وفقًا لدراسة نشرها موقع "هارفارد" الطبي.

مشاكل الحمل:

ثبت أن استهلاك الكثير من الكافيين يوميًا يرتبط بنمو الجنين البطيء، وانخفاض الوزن عند الولادة ، وزيادة خطر الإجهاض، حيث يمكن للكافيين أن يعبر المشيمة ويؤثر على معدل ضربات قلب الجنين.