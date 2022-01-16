وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج

استقبل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الدكتور مصطفى شرف مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم ‏والتعليم الفني، والطاقم المرافق له، بمكتبه بديوان المديرية.‏

وأكد «حسن» أن اللقاء تم بحضور وفد المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية لاتحاد المستثمرين ووفد اتحاد رجال الأعمال بالإسكندرية وممثل الجمعية ‏الألمانية للتعاون الدولى ‏"GIZ‏"، وأحمد والى وكيل المديرية ومحمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى والدكتورة زينب عريف مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج، و‏خالد رزق مدير إدارة التجهيزات والمعدات الفنية.‏

وأكد وكيل الوزارة أن اللقاء ناقش أهم القضايا المطروحة والمستحدثة على ساحة التعليم الفنى وسبل التوسع فى نظام التعليم والتدريب المزدوج، وفقًا ‏لمتطلبات واحتياجات سوق العمل بالمحافظة واستحداث تخصصات جديدة، مضيفًا أن دراسة الاحتياجات والمتطلبات يسفر عنها ولادة شرعية لتخصصات تخدم سوق العمل وبالتالى توفير فرص عمل حقيقية لخريجى التعليم الفني، ما يتسق مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى ضرورة تغيير الثقافة الموروثة تجاه التعليم الفنى وتحفيز طلاب مرحلة التعليم الأساسى على الانضمام إليه طوعًا وطمعًا فى ‏إيجاد وظائف تناسب دراستهم براتب لائق.‏

وأشار إلى أن تعليم بورسعيد لديه 25 مدرسة للتعليم الفنى تخدم ما يزيد عن 18 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن التوسع فى نظام التعليم والتدريب المزدوج ‏سيخدم المجتمع والطالب بعد الدراسة الجيدة للتحديات الحالية، وإيجاد حلول علمية تتوافق مع القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن داعيًا لعقد ورشة عمل لدراسة ‏احتياجات السوق الواقعية، بهدف توفير فرص تدريبية حقيقية للطلاب لتأهيلهم لتلك السوق فى أسرع وقت ممكن ‏لتأهيلهم لتلك السوق فى أسرع وقت ممكن.‏