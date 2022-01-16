الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

باللهجة الخليجي.. أصالة تحصد نصف مليون مشاهدة بـ«سلطان المحبة»

أصالة
أصالة

استطاعت المطربة أصالة نصري، أن تحقق نجاحًا لافتًا بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "سلطان المحبة" باللهجة الخليجية، حيث حققت نصف مليون مشاهدة خلال يومين من طرح الأغنية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "سلطان المحبة"، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي حسام كامل، وإخراج نهال نبيل.

وكانت النجمة أصالة قد طرحت أغنيتها الجديدة "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس".

ويتضمن العمل أربع أغانٍ متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي، وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين.

وكشفت أصالة عن تفاؤلها الشديد بأغاني الميني ألبوم "لا تشكُ للناس"، مشيرة إلى أن كل أغنية تحمل فكرة جديدة وقيمة فنية متميزة، ووجهت أصالة التحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل، وتمنت أن ينال الفيديو كليب وأغاني الألبوم إعجاب الجمهور.

يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا أغنية ديو مع المطرب أحمد سعد، لصالح إحدى شركات الاتصالات وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية منذ طرحها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة مليون مشاهدة نصف مليون يوتيوب أغنية سلطان المحبة أصالة نصري

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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