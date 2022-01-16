الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقا لتاجر ملابس وعامل قتلا سائق «توكتوك» في الشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، تاجر ملابس وعامل بمزرعة سمكية بالإعدام شنقا لقيامهما بقتل سائق "توكتوك" بضربه بحجر على رأسه وإغراقه فى بركة مياه راكدة حتى لفظ أنفاسه لسرقة مركبته، ومعاقبة تاجر طيور بالسجن المؤبد  لقيامه بشراء "التوكتوك"  بمبلغ 4 آلاف جنيه .

وكان مدير أمن الشرقية، قد تلقى بلاغا من أهالى مركز الحسينية  يفيد بالعثور على جثة لشاب في العقد الثاني من عمره، بالقرب من مفارق الخمسات بقرية بحر البقر وبه إصابات بالوجه والرأس.

- نتائج التحريات

وكشفت التحريات أن المجنى عليه سائق "توكتوك" من ناحية الشادر وأن مرتكبي الواقعة تاجر ملابس، 22 عاما، من مدينة القنطرة وعامل فى مزرعة أسماك ببورسعيد، 33 عاما، وتاجر طيور من مدينة أبوكبير، 39 عاما، وأن المتهم الأول والثاني اتفقا على سرقة "توكتوك" لبيعه واقتسام الحصيلة بينهما لمرورهما بضائقة مالية، ووقع اختيارهما على صديق الاول سائق "التوكتوك" .

وفى يوم الحادث استدرج تاجر الملابس صديقه المجنى عليه بدعوى توصيله الى أحد المواقع الخاصة بعمله، وفى الطريق اصطحب المتهم الثاني معه وما ان انفردا بالمجنى عليه بأحد الأماكن النائية استوقفه الصديق الخائن بدعوى قضاء حاجته ثم غافلة وضربه بحجر وزجاجة على رأسه، وقاما بإلقائه فى  بركة مياه راكدة وضغطا على رأسه حتى تأكدا من وفاته ثم سارعا بسرقة "التوكتوك" وبيعه للمتهم الثالث بمبلغ 4 آلاف جنيه، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق. 

تاجر ملابس جنايات الزقازيق قتل سائق توك توك محكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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