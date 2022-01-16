السجن 3 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على منقولات سيدة فى الشيخ زايد
عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد كلًا من "أ.م" أمين صندوق أحد الأندية، و"ن.ش"، و"ش.م" غيابيًا بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة منقولات فيلا طليقة المتهم الأول.
كانت النيابة العامة فى الشيخ زايد أمرت بضبط وإحضار المتهمين على خلفية اتهامهم بالسرقة والاستيلاء على منقولات، واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها، والتى أفادت بأنها بعد زواجها من المتهم الأول بدأ في استنزافها ماديًا والاستيلاء على أموالها مستغلًا علاقة الزوجية من ناحية ومن ناحية أخرى، باستخدام طرق احتيالية ووهمية في تحقيق أرباح وهمية على أثر مشاريع وهمية.
وتابعت أنه بعد 3 أسابيع من تاريخ الزواج استولى المتهم الأول على أموالها ووقع بينهما الطلاق، وسرقته محتويات فيلتها ووضعها فى مخزن خاص بأحد معارفه المتهمين بمنطقة الشيخ زايد، وتم ضبط هذه المنقولات وإثبات مكان تواجدها في مخزن خاص بأحد معارفه.