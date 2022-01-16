الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على منقولات سيدة فى الشيخ زايد

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد كلًا من "أ.م" أمين صندوق أحد الأندية، و"ن.ش"، و"ش.م" غيابيًا بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة منقولات فيلا طليقة المتهم الأول.

كانت النيابة العامة فى الشيخ زايد أمرت بضبط وإحضار المتهمين على خلفية اتهامهم بالسرقة والاستيلاء على منقولات، واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها، والتى أفادت بأنها بعد زواجها من المتهم الأول بدأ في استنزافها ماديًا والاستيلاء على أموالها مستغلًا علاقة الزوجية من ناحية ومن ناحية أخرى، باستخدام طرق احتيالية ووهمية في تحقيق أرباح وهمية على أثر مشاريع وهمية.

وتابعت أنه بعد 3 أسابيع من تاريخ الزواج استولى المتهم الأول على أموالها ووقع بينهما الطلاق، وسرقته محتويات فيلتها ووضعها فى مخزن خاص بأحد معارفه المتهمين بمنطقة الشيخ زايد، وتم ضبط هذه المنقولات وإثبات مكان تواجدها في مخزن خاص بأحد معارفه.

جنح الشيخ زايد أمين صندوق 3 سنوات سرقة منقولات

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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