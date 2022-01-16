الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هشام إسماعيل يكشف لـ «الدستور» تفاصيل مشاركته في مسلسل «الكبير 6»

الفنان هشام إسماعيل
الفنان هشام إسماعيل

يواصل الفنان هشام إسماعيل تصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل “الكبير” أمام النجم أحمد مكي، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وقال هشام إسماعيل فى تصريحات لـ"الدستور" إنه انتهى من تصوير 40% من مشاهده فى المسلسل، حيث يقدم شخصية “فزاع” التى قدمها على مدار الأجزاء الخمس السابقة، مضيفا أن الشخصية تشهد تطورات كبيرة في الجزء السادس من المسلسل.

على جانب آخر يواصل أبطال المسلسل تصوير مشاهدهم فى العمل فى الديكور الرئيسى لمنزل الكبير قوي، ويصور مكي وباقي فريق عمل مسلسله الجديد في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، على أن يقوم بالتصوير في عدد من اللوكيشنات الخارجية خلال الفترة المقبلة، ووضعت الشركة المنتجة للعمل خطة زمنية للانتهاء من تصوير جميع مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان المقبل. 

ويتكتم صنَّاع مسلسل "الكبير أوي" على تفاصيل العمل بشكل كامل.

وتعاقد الفنان ماجد الكدوانى وحمدي الميرغني على الظهور كضيوف شرف، ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل "الكبير" وانتهى الميرغني، منذ فترة من تصوير مشاهده في العمل. 

ويعود أحمد مكي لاستكمال سلسلة أجزاء مسلسل "الكبير أوي"، الذي حقق نجاحات كبيرة بمواسمه الماضية، ويشارك في بطولته نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم: بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عزالعرب، لطفي لبيب، حمزة العيلي، محمد ثروت، ويزو، وشيماء سيف، وعدد كبير من الفنانين والفنانات ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

يشار إلى أن أحمد مكي شارك بالجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، بمشاركة النجم كريم عبدالعزيز، حيث جسد مكى شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.

الفنان هشام إسماعيل هشام اسماعيل الكبير مسلسل الكبير مسلسل الكبير الجزء السادس

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«تسونامي» يضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ

«الصحة» تكشف 4 حقائق حول «أوميكرون».. ونصيحة لغير المطعمين

«وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية».. الحكومة ترد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 16-1-2022

«البحث العلمي» تدعو رواد الأعمال للمشاركة فى أسبوع الابتكار الأورومتوسطى

هشام إسماعيل يكشف لـ «الدستور» تفاصيل مشاركته في مسلسل «الكبير 6»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت