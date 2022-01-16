هشام إسماعيل يكشف لـ «الدستور» تفاصيل مشاركته في مسلسل «الكبير 6»

يواصل الفنان هشام إسماعيل تصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل “الكبير” أمام النجم أحمد مكي، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وقال هشام إسماعيل فى تصريحات لـ"الدستور" إنه انتهى من تصوير 40% من مشاهده فى المسلسل، حيث يقدم شخصية “فزاع” التى قدمها على مدار الأجزاء الخمس السابقة، مضيفا أن الشخصية تشهد تطورات كبيرة في الجزء السادس من المسلسل.

على جانب آخر يواصل أبطال المسلسل تصوير مشاهدهم فى العمل فى الديكور الرئيسى لمنزل الكبير قوي، ويصور مكي وباقي فريق عمل مسلسله الجديد في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، على أن يقوم بالتصوير في عدد من اللوكيشنات الخارجية خلال الفترة المقبلة، ووضعت الشركة المنتجة للعمل خطة زمنية للانتهاء من تصوير جميع مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان المقبل.

ويتكتم صنَّاع مسلسل "الكبير أوي" على تفاصيل العمل بشكل كامل.

وتعاقد الفنان ماجد الكدوانى وحمدي الميرغني على الظهور كضيوف شرف، ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل "الكبير" وانتهى الميرغني، منذ فترة من تصوير مشاهده في العمل.

ويعود أحمد مكي لاستكمال سلسلة أجزاء مسلسل "الكبير أوي"، الذي حقق نجاحات كبيرة بمواسمه الماضية، ويشارك في بطولته نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم: بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عزالعرب، لطفي لبيب، حمزة العيلي، محمد ثروت، ويزو، وشيماء سيف، وعدد كبير من الفنانين والفنانات ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

يشار إلى أن أحمد مكي شارك بالجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، بمشاركة النجم كريم عبدالعزيز، حيث جسد مكى شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.