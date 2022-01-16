الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بندقية آلية تحبس عاطلا في الشرقية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة بلبيس بالشرقية، حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية آلية وطلقات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

أسفرت جهود فرق البحث المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد الوزير للأمن العام، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضباط مباحث بلبيس برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، وبتوجيهات العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، من ضبط المتهم "محمود ج م ع" 36 عاما مقيم السعادات مركز بلبيس، سبق اتهامه فى قضايا مخدرات وسلاح نارى ومطلوب للتنفيذ عليه  فى القضية رقم 6381 لسنة 200 جنايات مركز شرطة الزقازيق سرقه بالاكراه، صادر بشأنه عقوبة السجن المؤبد 25 عاما، وضبط بحوزته بندقية آلية وطلقات.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات  وإحالته للنيابة العامة.

سرقة بالاكراه اللواء علاء سليم قطاع الأمن العام حبس عاطل قضايا مخدرات مركز شرطة الزقازيق

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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