الصحة التونسية: تطعيم 11942 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 11 ألفا و942 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الذين جرى تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي إلى 6 ملايين و107 آلاف و788 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أن 4 ملايين و496 ألفا و911 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى مليون و610 آلاف و877 شخصا جرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الجرعات بلغت 12 مليونا و515 ألفا و433 جرعة ، داعية الراغبين في التطعيم بالتسجيل على المنظومة .

و علي صعيد آخر ، تسلمت تونس اليوم 160 طنا من الأكسجين السائل، كهبة مقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ للمساعدة في الجهود المبذولة لمواجهة جائحة "كوفيد-19".



وأعربت الرئاسة التونسية- في بيان عن خالص الشكر والامتنان لهذه الهبة التضامنية النبيلة للمملكة، والتي تترجم مدى عمق أواصر الأخوة والتآزر القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



حضر احتفال التسليم- الذي جرى بميناء رادس أمس- علي مرابط، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، و الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.