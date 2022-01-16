الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة التونسية: تطعيم 11942 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

تونس
تونس

 أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 11 ألفا و942 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الذين جرى تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي إلى 6 ملايين و107 آلاف و788 شخصا.


وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أن 4 ملايين و496 ألفا و911 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى مليون و610 آلاف و877 شخصا جرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الجرعات بلغت 12 مليونا و515 ألفا و433 جرعة ، داعية الراغبين في التطعيم بالتسجيل على المنظومة .

 

و علي صعيد آخر ، تسلمت تونس اليوم 160 طنا من الأكسجين السائل، كهبة مقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ للمساعدة في الجهود المبذولة لمواجهة جائحة "كوفيد-19".


وأعربت الرئاسة التونسية- في بيان  عن خالص الشكر والامتنان لهذه الهبة التضامنية النبيلة للمملكة، والتي تترجم مدى عمق أواصر الأخوة والتآزر القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.


حضر احتفال التسليم- الذي جرى بميناء رادس أمس- علي مرابط، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، و الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وزارة حملة على خلال مارس الصحة لحم وزارة الصحة ماضي مصابين طلاق تونس فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا يرتفع جونسون مليون راغب اللقاح المضاد لكورونا فيروس كورونا ا الراغبين لقاح المضاد لكورونا وزارة الصحة التونسية خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

الصحة: 1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و26 حالة وفاة

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

وزير المالية: الدولة لا تنفق على منتدى الشباب

الصحة التونسية: تطعيم 11942 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

الحكم فى طعون 38 متهما بقضية «أحداث مسجد الفتح».. اليوم

دعوى مستعجلة لمنع طبيب «الإبراشى» من مزاولة المهنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت