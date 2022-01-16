الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير المالية: الدولة لا تنفق على منتدى الشباب

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالشباب بدء منذ توليه المسؤولية، حيث يؤمن بأفكار الشباب وقدرتهم على التفكير، مشيدا بإيمان الرئيس بقدرات المرأة، وهو ما بدا في نسبة تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار معيط - في مقابلة خاصة مع برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”  - إلى أن منتدى الشباب أصبح على أجندة شباب العالم، كما أن القضايا التي يناقشها الشباب مهمة لدول العالم مثل حقوق الإنسان والمناخ وغيرها.

تمويل منتدى الشباب

وأكد أن وزارة المالية ليس لها علاقة بتمويل منتدى الشباب، قائلا: لا يوجد بندا لدينا للإنفاق على المنتدى، وإنما المنتدى هو الذى ينفق على الدولة، ويسهم في دعم السياحة من خلال أرباح تجارية وصناعية.

وحول جائحة كورونا وتأثيرها، قال وزير المالية إن العالم يعيش في اضطراب بسبب كورونا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسببه، مضيفا أن ارتفاع الأسعار في الخارج تؤثر بالسلب على أسعار المواد الغذائية في مصر.

ولفت إلى أن مصر خسرت 400 مليار جنيه خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات كورونا على الصحة والتعليم، منوها في الوقت ذاته إلى أن تطبيق مصر للإصلاح الاقتصادي ساعد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

واستعرض المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر مثل المونوريل والقطار الكهربائي وشبكة طرق وكبارى والأنفاق والطاقة من مصادر متعددة سواء من محطات الغاز أو الرياح أو الطاقة الشمسية أو النووية، مشيرًا إلى أن الأجيال القادمة ستستفيد من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، كما أن اكتشاف الغاز ساعد على الاكتفاء الذاتي ووفر ما كنا نستورده.

وبخصوص مبادرة “حياة كريمة”، قال معيط إنه "مشروع قومي، ومستمرون فيه حتى النهاية"، معتبرا أن المبادرة هي تجربة مصرية ستسهم في تغيير معدلات الفقر ونظرة المجتمع للتنمية.

وعن منظومة التأمين الصحي، قال إنها "برنامج طموح لتقليل معدلات الفقر وتخفيف الأعباء عن المواطنين".

مصر قدم السيسي الاعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الانسان عبد الفتاح السيسي الرئيس أحمد موسى الشمس اقتصاد صدى البلد مجتمع وزارة المالية وزير المالية صلاح مواطن الرئيس السيسي إعلامي فضائية المالية منتدى شباب العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

الصحة: 1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و26 حالة وفاة

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

وزير المالية: الدولة لا تنفق على منتدى الشباب

الصحة التونسية: تطعيم 11942 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

الحكم فى طعون 38 متهما بقضية «أحداث مسجد الفتح».. اليوم

دعوى مستعجلة لمنع طبيب «الإبراشى» من مزاولة المهنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت