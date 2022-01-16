رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالرقم القومى.. وطرق السداد للخط المنزلى

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي، اليوم السبت 15 يناير 2021، عن الربع الأخير من عام 2021، وذلك عن شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضي 2021، وحددت فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل قطع الخدمة.

فترات السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي

تمنح الشركة المصرية للاتصالات15 يومًا للعملاء حتي يقوموا بسداد الفواتير المستحقة، وذلك بعد انتهاء الثلاثة أشهر ، في حالة عدم السداد حتى اليوم المعلن الذي حددته الشركة وهو يوم 15 فبراير المقبل.

وبعد مرور فترة السماح الأولى يتم إيقاف خاصية الإرسال أي الاتصال من خلال التليفون الأرضي، ويتحول الخط المنزلي إلى خاصية الاستقبال فقط، وبعد ذلك يتم إيقاف الإنترنت المنزلي أيضًاً؛ لأن الإنترنت يظل مفعل في حالة سداد فاتورة الخط المنزلي.

أما في حالة الإيقاف، لم يتمكن العميل من تشغيل الإنترنت الخاص به في فترة السماح وجعل الخط المنزلي استقبال فقط، تعطي الشركة المصرية للاتصالات فرصة أخرى لعملائها لأإرجاع الخدمة مرة أخرى.

وفي حالة عدم سداد الفواتير المستحقة، حتي يوم 15 مارس من العام الجاري 2022 يتم قطع الاتصال ولا يعمل بخاصية الإرسال أوالاستقبال، وفرض غرامة مالية على العميل الممتنع عن السداد نظرًا لعدم التزامه بالمواعيد المعلنة من قبل الشركة المصرية للاتصالات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

1- قم بالدخول من خلال موقع شركة we الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

2- قم باختيار "أيقونة الاستعلام عن الفاتورة".

٣- قم بكتابة بيانات الزبائن والعملاء أصحاب الخط المتعاقد مع الشركة.

٤- قم بتسجيل رقم "التليفون الأرضي" المسبوق بكود المحافظة.

٥- اضغط على زر الاستعلام.

٦- ظهور إجمالي المبلغ الذي يراد دفعه عن قيمة الفاتورة «الربع سنوية».

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وعن طرق دسداد فاتورة الخط المنزلي من قبل العملاء، حددت الشركة المصرية للاتصالات طرق تحصيل الفواتير المستحقة من العملاء وذلك من خلال عدة وسائل من بينها:

1- سداد الفواتير المستحقة للخط المنزلي من خلال الذهاب الي السنترال التابع للعميل او القريب منه.

2- ويمكن سداد الفواتير المستحقة للخط الأرضي إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة الاتصالات المصرية.

3- ماكينات الصراف الآلي، ماكينات فوري.