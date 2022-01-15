رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2022 وخطوات الدفع من الكلمات التي تصاعد حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل مع الساعات الولى من إصدار الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وطرق الدفع الإلكتروني وقيمة الغرامة المتخلفين عن الدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2022 وخطوات الدفع

يستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات we الاستعلام عن فاتورة شهر يناير عبر الموقع الإلكتروني لدفع فاتورة المكالمات الأرضية عبر الوسائل الإلكترونية التي اعتمدتها الشركة لخدمة العملاء والتي صدرت اليوم السبت الموافق 15 يناير الجاري وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

الدخول عبر موقع شركة we من خلال هذا اللينك ( من هنا ) .

) . اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.

كتابة بيانات العميل صاحب الخط المتعاقد مع الشركة.

تسجيل رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور إجمالي المبلغ المراد دفعه عن قيمة الفاتورة الربع سنوية.

طرق دفع فاتورة الأراضي المعتمدة لعملاء we

يمكن دفع فواتير التليفون الأرضي عبر الوسائل التي اعتمدتها الشركة المصرية للاتصالات we لتخفيف الأعباء اليومية على عملائها خاصة في ظل كورونا وتفادي التواجد في أماكن مغلقة مزدحمة و الحد من الاختلاط بالمحيطين والتي تتلخص فيما يلي:-

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

مقرات السنترالات المنتشرة بالمحافظات.

مكاتب الهيئة القومية للبريد.

شركات التحصيل الإلكتروني (فوري، أمان، ضامن، مصاري، bee، ...)

تمنح الشركة شهرا كمهلة لدفع فواتير التليفون الأرضي دون غرامة وشهرا آخر لدفع الفواتير بالإضافة إلى غرامة التأخير التي تفرضها الشركة على المتخلفين قبل تحويل الخدمة إلى استقبال فقط يعقبها قطع الخدمة بشكل نهائي عن العميل (التليفون الارضي والانترنت المنزلي).

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

قيمة الغرامة المالية للمتخلفين عن دفع التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2022 وخطوات الدفع وقيمة الغرامة من الكلمات التي تصدرت كافة المنصات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية عقب إصدار الفاتورة حيث اعتمدت الشركة غرامة مالية عن المتخلفين قيمتها 10 جنيهات كحد أدنى و 2.% من إجمالي قيمة الفاتورة كحد أقصى.