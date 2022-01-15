روسيا: المحادثات مع الولايات المتحدة و«الناتو» لم تسفر عن نتائج مهمة

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إن محادثات روسيا مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، لم تسفر عن أية نتائج مهمة بعد.

وتابع أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن روسيا ستتخذ قرارًا بشأن استكمال المحادثات مع الناتو وواشنطن، بعد الاطلاع على الردود المكتوبة على مقترحاتها الأمنية، مضيفًا "نتوقع ردودًا مكتوبة من واشنطن وبروكسل على مسودة الضمانات الأمنية الخاصة بروسيا، مشيرًا إلى أنه بناء عليها سنتخذ قرارًا حول جدوى المزيد من العمل المشترك".

وأشار أنطونوف إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة المقترحات التي سيطرحها الجانب الأمريكي وحلف الناتو، مضيفًا "نحن أيضًا مستعدون لمناقشة المقترحات المضادة".

وعقدت روسيا والولايات المتحدة مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

واتهمت الحكومة الأمريكية، أمس الجمعة، روسيا بالتخطيط لاستخدام عملاء سريين كذريعة لغزو أوكرانيا، في أحدث تصعيد للتوترات بين القوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "لدينا معلومات تشير إلى أن روسيا قد وضعت بالفعل، مسبقًا، مجموعة من العملاء السريين لتنفيذ عملية الراية المزيفة، في شرق أوكرانيا".

وأضافت: "يتم تدريب العملاء السريين على فنون الحرب في المناطق الحضرية وعلى استخدام عبوات ناسفة لتنفيذ عمليات تخريب ضد القوات الروسية بالوكالة".

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن روسيا جهزت مجموعة من العملاء لتنفيذ عملية في شرق أوكرانيا لتكون ذريعة لغزوها.

وأضاف كيربي، في تصريحات له، أن هذه المجموعة مدربة على حرب المدن وعلى استخدام المتفجرات؛ من أجل القيام بعمليات تخريبية ضد قوات تعمل لصالح روسيا في أوكرانيا.

وأشار إلى أن هذه العملية قد تستهدف ناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا؛ لتقديم سبب لغزو محتمل في أوكرانيا.