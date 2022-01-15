السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير: الاكتشافات الأثرية ساهمت فى زيادة الإقبال السياحى على الأقصر

وصول الطائرة الاسبانية
وصول الطائرة الاسبانية الى الاقصر

أعلن محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، عن أن المدينة تشهد تدفقًا سياحيًا سواء داخلي أو خارجي.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك إقبالًا من السائحين على رحلات "الكروز" بين الأقصر وأسوان، موضحًا أن مطار الأقصر يستقبل أسبوعيًا 4 رحلات مباشرة من إسبانيا بالإضافة إلى رحلات شارتر مباشرة من دول  فرنسا وإنجلترا وسويسرا.

وأضاف أن الموسم الشتوى الحالى يعتبر الأفضل ضمن الحركة السياحية الوافدة إلى الصعيد، لافتًا إلى أن الاكتشافات الأثرية التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية كان لها أثر طيب فى استعادة الحركة السياحية إلى الصعيد، وخاصة أن هناك رغبة وتعطشًا لدى السائحين المهتمين بالسياحة الثقافية برؤية الاكتشافات الأثرية ومتابعة التطورات التى شهدتها متاحف الأقصر خلال الفترة الماضية. 

وأشار عثمان إلى أن مطار الأقصر الدولى، استقبل  اليوم السبت، أولى الرحلات  المباشرة لشركة "أيبيريا" الإسبانية القادمة من مطار مدريد مع بدء تشغيل رحلاتها بين مدريد والأقصر والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم الشتوى الحالى.

وأوضح أن هذه الرحلات المباشرة تأتى ضمن خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية  بين مصر ومختلف دول العالم.

وقد تم استقبال ركاب الطائرة الإسبانية بالورود والهدايا التذكارية في أجواء سادها الود والترحاب من العاملين بمطار الأقصر بعد أن تم استقبال الطائرة  فى أولى رحلاتها بتقليد رش المياه كما هو  متبع دوليًا فى الوقت الذى قامت فيه الأجهزة العاملة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب داخل صالات الوصول مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

لجنة السياحة الثقافية بالاقصر مطار الأقصر الرحلات المباشرة مطار مدريد وزارة الطيران المدني

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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