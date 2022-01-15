بعد استقرار حالته الصحية.. خروج عبدالرحمن أبوزهرة من مستشفى العزل

استقرت الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، ليقرر الأطباء باستطاعته مغادرة العزل بمستشفى العجوزة، وتلقيه العلاج اللازم بالمنزل.

وكانت مستشفى العجوزة قامت بإجراء مسحة جديدة له لتظهر سلبيتها أمس الجمعة، ما جعله يخرج منها متوجهًا إلى المنزل، ولكن يتلقى العلاج اللازم لشفاء ما تسبب به فيروس كورونا بعد شفائه منه.

كان الفنان عبدالرحمن أبوزهرة أثار ضجة كبيرة فور إعلانه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أثار الذعر والقلق في قلوب محبيه نظرًا لتقدم سنه، ما جعله يتصدر تريند محرك البحث جوجل منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، ودخوله للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذي جعل جمهور ومحبى عبدالرحمن أبوزهرة يحاولون معرفة تفاصيل إصابته منذ البداية.

يذكر أن عبدالرحمن أبوزهرة ظهر كضيف شرف مؤخرًا في مسلسل "موضوع عائلي" الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، من بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، محمد رضوان، طه الدسوقى، محمد القس، وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، حسام داغر، وإخراج أحمد الجندى.

يذكر أن نقابة الممثلين ناشدت شركات الإنتاج مراعاة كل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وأصدرت بيانًا شددت فيه على ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية.