السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة نجار مسلح لمفتى الجمهورية للحكم بالإعدام بتهمة قتل عامل بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد الرفاعي محمد وعضوية كل من المستشار عماد فتحي حلمي ويصا، والدكتور مصطفى خلف محمد أمين، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل بالتصديق على حكم الإعدام بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية بإعدام نجار مسلح بتهمة قتل عامل طعنًا بالسكين بدائرة مركز الخانكة.

وكان المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أحال المتهم "أحمد ياسين أحمد" 20 سنة "محبوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه "أحمد السيد محمد قنديل" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فوضع مخططًا للخلاص منه وأنفذه بأن أعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين"  وانتظره بالمكان الذي أيقن سلفاً مروره منه، وما أن أبصره حتى استوقفه لتوصيله لمقصده واستدرجه إلى إحدى المناطق النائية، وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بالسلاح الأبيض بمختلف أنحاء جسده فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بعثور الأهالى على جثة أحد الاشخاص به عدة طعنات متفرقة وانتقلت قوة امنية وتبين ان الجثة لشخص يدعى "أحمد السيد محمد" عامل وتم نقله للمستشفى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجار مسلح قام باستدراج المجني عليه وطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته وألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمه بحكمها السابق. 

مفتى الجمهورية الإعدام محكمة الجنايات سبق الإصرار شمال بنها محكمة جنايات بنها المحامي العام

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