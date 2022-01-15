تفاصيل وموعد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022»

يعقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعه الثاني الخاص باللجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، المنظمة للمعرض، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال يناير الجاري، استعدادًا لانطلاقه رسميًا فى الفترة من 14 – 16 فبراير المقبل، تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة».

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة للمؤتمر، عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي خلال المعرض، وإتاحة كافة وسائل الأمان الخاصة بمواجهة التداعيات.

ويشهد المؤتمر والمعرض الدولي «إيجبس2022» إقبالًا كبيرًا من المهتمين والمعنيين بقطاع البترول والغاز فى مصر والعالم العربي والأجنبي، لما يوفره من تبادل للخبرات وعقد اتفاقيات، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى أعمال البحث والاستكشاف والتطور الرقمي الذى يشهده قطاع البترول المصري حاليًا.

ومن المقرر بناءً على تصريحات وزارة البترول والثروة المعدنية، أن يشهد المؤتمر والمعارض فى فبراير القادم نحو 26 ألف مشارك وأكثر من 260 متحدثًا من المسئولين والخبراء ورؤساء شركات البترول والطاقة بشكل عام، بالإضافة إلى شركات الخدمات البترولية والصيانة البترولية وشركات الكهرباء وبعض الشركات الاستثمارية والبنوك.

ولأول مرة يشهد مؤتمر «إيجبس2022»، عقد عدة جلسات عن وقود الهيدروجين واستخداماته، والمناخ، والغاز المضغوط، وبعض الجلسات الخاصة بتمكين المرأة فى قطاع البترول، وكذلك برامج لتدريب الشباب، كما سيشهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 450 عارضًا من شركات البترول العلمية والمحلية.

كما يعد معرض ومؤتمر إيجبس بوابة السوق المصرية، إحدى أكثر الأسواق الواعدة في العالم، في قطاع البترول والغاز، حيث يمثل المؤتمر الحدث الأبرز في شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط الذي يتيح فرصة اللقاءات المباشرة مع الكوادر التي تقود تطوير القطاع، وتطوير الأعمال المتعلقة بالصناعة.