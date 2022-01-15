كازاخستان.. أكثر من 12000 إصابة بفيروس كورونا المستجد

قالت السلطات الصحية في كازاخستان، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل أكثر من 12000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار التقرير، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات المسجلة بلغ 1036385 حالة.

وأضاف التقرير: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم في كازاخستان تسجيل وجود نتائج اختبارت إيجابية لدى 12381 شخصا وثبتت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا ".

وفي اليوم السابق، أعلنت السلطات الصحية المختصة في كازاخستان عن تسجيل 10418 حالة إصابة جديدة بكوفيد، وتم اعتبار ذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات.

ووفقا للإحصاءات الأخيرة، يعيش في كازاخستان حوالي 18.3 مليون نسمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.