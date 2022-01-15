اشتباكات ومشادات بين لاعبى غانا والجابون عقب مباراتهما بكأس أمم أفريقيا

اندلعت مشادات واشتباكات قوية بين لاعبى منتخبي غانا والجابون عقب صافرة نهاية المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، والتى جمعتهما على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، فى النسخة رقم 33 من البطولة، والتى تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.



وبدأت المشادة بين أندريه أيو قائد المنتخب الغانى وباتريس نوفو المدير الفنى لمنتخب الجابون، قبل أن تتوتر الأجواء أكثر مع حدوث مناوشات بين اللاعبين، وقام حكم المباراة الجزائرى لحلو بن براهم بطرد لاعب المنتخب الغانى بنجامين تيتيه.



وسجل أندريه أيو، لاعب السد القطرى، هدف المنتخب الغانى فى الدقيقة 18 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس منتخب الجابون.



وفى الشوط الثاني نجح منتخب الجابون فى خطف التعادل، بعدما سجل جيم ألفينا الهدف الأول فى الدقيقة 88، من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس الغانى.



ورفع منتخب الجابون رصيده للنقطة الرابعة فى وصافة ترتيب المجموعة الثالثة، خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، وحصد منتخب غانا النقطة الأولى ليحتل المركز الثالث.

وحقق منتخب الجابون تعادلا قاتلا مع نظيره منتخب غانا بهدف واحد لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء امس الجمعة، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



وتقدم منتخب غانا بهدف عبر نجمه أندريه أيو في الدقيقة (18)، وكانت المباراة في طريقها إلى الانتهاء بانتصار منتخب النجوم السوداء، إلا أن المنتخب الجابوني نجح في تعديل النتيجة في وقت قاتل في الدقيقة (88) عبر لاعبه جيم ألفينيا.



التعادل منح الجابون نقطة ثمينة، ليرتفع رصيدها إلى أربع نقاط وتحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن منتخب المغرب المتصدر، فيما توقف رصيد منتخب غانا عند نقطة وحيدة في المركز الثالث، ويتأزم موقفه في المجموعة.



وكانت الجابون قد حققت انتصارا في الجولة الأولى على منتخب جزر القمر بهدف دون رد، فيما خسر منتخب غانا أمام نظيره المغربي بهدف نظيف أيضا.



وفي الجولة الثالثة للمجموعة، سيلتقي منتخب الجابون مع المغرب، وسيلعب منتخب غانا أمام جزر القمر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.