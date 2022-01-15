السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع مساعدات لسكان عقار الجمرك المنهار فى الإسكندرية

توزيع مساعدات لسكان
توزيع مساعدات لسكان عقار الجمرك المنهار

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مساعدات مالية وعينية لسكان عقار المنشية المنهار، عقب إخلاء العقار مساء اليوم بسبب سقوط أجزاء منه.

 

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي، السوم إشارة من غرفة عمليات المحافظة بإنهيار أجزاء من عقار بحارة جميعي متفرع من شارع النصر المنشية تابع حي الجمرك.

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توزيع مساعدات  لسكان عقار الجمرك المنهار

وتم على الفور توجه فريق الإغاثة بالمديرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، و فريق الإغاثة بإدارة الجمرك الإجتماعية، حيث  
تمت المعاينة والحصر، و تبين أن العقار مكون من أرضي وطابق واحد مباني قديمة وخشبية، و تم عمل إخلاء من خلال حي الجمرك.



وبحصر الأسر المتضررة تبين عددهم ١١ أسرة بواقع ٤١ فرد، وتم توزيع بطاطين من مخازن المديرية علي الأسر المتضررة، و توزيع مساعدات ماليه فورية استثنائية مقدمة من الجمعية الشرعية، وتوزيع وجبات غذائية مقدمة من مؤسسة أبو هيبة الخيرية، وجمعية المعين الخيرية
وجاري عمل الابحاث الاجتماعية واستكمال المستندات  لصرف مساعدات الإعاشة.

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توزيع مساعدات  لسكان عقار الجمرك المنهار


وكان قد شهدت منطقة المنشية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، سقوط اجزاء من عقار، دون حدوث إصابات، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى.

 

وتلقى حي الجمرك بالإسكندرية، بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار الكائن بـ ٣١ حارة الجميعي - المنشية بنطاق الحي، حيث توجه على الفور اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك والإدارات المعنية، وقوات الحماية المدنية، ضباط قسم شرطة المنشية، إلى موقع الحدث.


وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوط سقف الدور الثاني على الأرضي، ولم يسفر سقوط أجزاء من العقار عن أي إصابات، كما تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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توزيع مساعدات  لسكان عقار الجمرك المنهار
تضامن الإسكندرية توزع مساعدات عقار الجمرك المنهار عقار المنشية اخلاء فريق الإغاثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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