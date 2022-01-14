الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل زميله والتمثيل بجثته فى المنيا

المتهم
المتهم

أمرت نيابة بندر المنيا بحبس المتهم بقتل زميله والتمثيل بجثته لشكه أنه السبب فى إيقافه عن العمل 4 أيام على ذمة التحقيقات، مما دفعه لاستدراجه والتخلص منه.

البداية كانت بلاغا تلقته غرفة النجدة بالمنيا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة خلف مجمع المدارس بمنطقة كفر المنصورة، وبالانتقال تبين أن الجثة لشاب يدعى "هشام س م" من مركز مطاى شمال المنيا وكان يعمل على جرار حفر بمحافظة أسيوط وفى العقد الثالث من عمره بدون رأس وذراعين وقدمين ولا توجد معه أى أوراق ثبوتية تحدد هويته أو أى معالم يتم التعرف عليها.

أفادت التحريات الأولية بأن المجنى عليه متغيب من الأسبوع الماضى عن المنزل وكان قد اتصل بأهليته وأخبرهم أنه قادم ولكن الاتصال انقطع بينهم، فقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات بالمنطقة وتحديد هوية المتهم، وبمناقشته أرشد عن أجزاء جسد المجنى عليه وأسباب ودوافع ارتكاب الجريمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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