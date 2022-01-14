الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان الأوضاع الأمنية حول أوكرانيا

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الوضع الأمني حول أوكرانيا.

و كتب زيلينسكي -في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- "أجريت محادثة مثمرة مع بوريس جونسون وناقشنا الوضع الأمني في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأضاف "تبادلنا وجهات النظر حول الخطوات الممكنة للتهدئة. و العمل معًا لتحقيق السلام. و أقدر دعم المملكة المتحدة المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

و في سياق متصل، واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، الأربعاء، عقبة خلال المحادثات مع موسكو، في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل سعيا لتجنب نزاع جديد في أوكرانيا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في ختام اجتماع استمر قرابة أربع ساعات في مقر الحلف مع مساعد وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو "ثمة اختلافات رئيسية بين الحلفاء و روسيا حول هذه المسائل".

وأضاف أنه سيكون من المستحيل لأعضاء الحلف البالغ عددهم 30 الموافقة على المطالب الجوهرية لموسكو المتعلقة بنظام أمن جديد في أوروبا، وشدد خصوصا على أنه لن يكون لروسيا حق تعطيل انضمام أوكرانيا المحتمل للحلف في نهاية المطاف.

وكانت حكومة الرئيس فلاديمير بوتين قد قدمت للغرب لائحة من المطالب تضمن استبعاد ضم أعضاء جدد مثل أوكرانيا وجورجيا وفنلندا على ضفته الشرقية و طالبت بقيود على انتشار قوات الحلف في جمهوريات سوفياتية سابقة انضمت للحلف بعد الحرب الباردة.

ورأى ستولتنبرج "مؤشرا إيجابيا" في تمكن الطرفين من الجلوس معا وفي إحياء منصة مجلس ناتو-روسيا وفي أن أعضاء الحلف دعوا روسيا للموافقة على سلسلة من المباحثات لمناقشة مسألة مراقبة التسلح و"العديد من المسائل لمنع نزاع مسلح جديد".