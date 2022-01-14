كشف ملابسات فيديو إلقاء شخص الحجارة على السيارات في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بدائرة القسم ، بالإنتقال لمحل البلاغ وسؤال مالك إحدى السيارات ، أقر أنه حال سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة المشار إليها فوجىء بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاهه فتوقف ، وتمكن من الإمساك به بمساعدة الأهالى .

تم التحفظ على المتهم بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبمواجهته تبين أنه غير متزن ومهتز نفسياً.

بالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله وتم تسليمه لأهليته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.