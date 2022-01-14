فحص وعلاج 12 ألف طفل بمبادرة علاج ضعف السمع لحديثي الولادة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 12 ألفا و217 طفلاً حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بصحة الطفل المصري وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان، والتي تنفذ بجميع مراكز المحافظة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى إنه تم فحص 270 ألف و282 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمحافظة، إنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد أعلنت أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة وذلك على مدار شهر ديسمبر الماضي، تضمنت قرى بلة المستجدة بمركز بنى مزار، والجهاد 4 و الشيخ مسعود بمركز العدوة، وتل العمارنة ودلجا بمركز ديرمواس، وأبشادات بمركز ملوى، وحلوة بمركز مطاي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألف و74 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل للمستشفيات للحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج.

قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إنه تم عمل 587 تحليل مختلف، وعمل موجات صوتية لــ 256 حالة، ورسم قلب لـ 70 حالة، وأشعة سينية لـ 44 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 952 متردد، وتحويل للمستشفيات 206 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 691 متردد.