الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار خفيفة على كفر الشيخ وتوقف حركة الصيد لسوء حالة الطقس

سماء كفر الشيخ
سماء كفر الشيخ

غطي الغيوم سماء محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وسط تساقط للأمطار بشكل خفيف علي أغلب مدن المحافظة، فيما شهدت مدن السواحل الشمالية هطول غزير للأمطار وأيضا ازدياد في سرعة الرياح، فيما ضربت المحافظة موجة من الصقيع الشديد ما أجبر المواطنين علي ارتداء الملابس الثقيلة.

وتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لليوم السادس على التوالي، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي إشارة من ميناء البرلس باستمرار توقف حركة الصيد، اليوم الجمعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

- المحافظ يناشد جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد 

وناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

كما أعلن "نور الدين"، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‎وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كلاً من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، كما شددّ على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز، والري، والميكانيكا، والكهرباء، والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن. 

غيوم امطار سماء الصيد كفر الشيخ

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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