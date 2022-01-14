«جوتيريش» يدعو المجتمع الدولى للإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى تمويل نداء إنساني للأمم المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم شعب أفغانستان.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته للصحفيين بشأن أفغانستان، من أن ملايين الأفغان على وشك "الموت"، وحث المجتمع الدولي على تمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة البالغ 5 مليارات دولار والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، وبدء تشغيل نظامها المصرفي لتجنب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.. حسبما ذكر موقع أنباء الأمم المتحدة الإلكتروني في نسخته الإنجليزية .

وقال «جوتيريش» إن للولايات المتحدة دورا هاما للغاية تلعبه لأن معظم النظام المالي في العالم يعمل بالدولار، وقد جمدت الولايات المتحدة 7 مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية الأفغانية، المحتفظ بها بشكل أساسي في الولايات المتحدة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن 7ر8 مليون أفغاني على شفا المجاعة، وقال جوتيريش إنه من الضروري ضخ السيولة بسرعة في الاقتصاد الأفغاني وتجنب الانهيار الذي قد يؤدي إلى الفقر والجوع والعوز للملايين.

ومن المقرر أن يعقد منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن جريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، اجتماعا افتراضيا، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة "طالبان" الباكستانية عن مقتل متحدث سابق في أفغانستان المجاورة مؤخرًا وتتوعد بالثأر لمقتله.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن جماعة «تحريك طالبان» باكستان، المحظورة والمعروفة باسم «تي تي بي»، قد أعلنت على "تويتر" عن وفاة الرجل المعروف باسم محمد خراساني، وهو اسم مستعار، مشيرة إلى أن اسمه الحقيقي "خالد بلتي".

يأتي هذا التأكيد بعد أيام من إعلان مسئولين أمنيين باكستانيين عن أن المتحدث السابق باسم حركة "طالبان" باكستان، قُتل بالرصاص في إقليم "ننجرهار" بأفغانستان.

وقال المتحدث الحالي باسم حركة "طالبان" باكستان، والذي يحمل أيضًا اسم محمد خراساني، إن "بلتي" قُتل في 9 يناير أثناء سفره، مشيرًا إلى أن وفاته تعد خسارة كبيرة، وأنه سيتم الانتقام لوفاته قريبًا.