آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق عقب إصابته بكورونا

آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق من الكلمات البحثية التي زاد البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب إعلان الإعلامية هبه رشوان عن إصابة والدها بفيروس كورونا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا الرابط آخر أعماله الدرامية وتفاصيل الخلاف بينه وبين أحد بناته والتي وصلت إلى أرجاء المحاكم.

الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق

أكدت الإعلامية هبه رشوان عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن والدها أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إثر حضوره ندوة مع الفنانة مديحة حمدي الخميس الماضي وبدأت ظهور الأعراض عليه يوم الاثنين ولكنه في حالة مستقرة ويتلقى بروتوكول العلاج في المنزل ولم يتم نقله إلى المستشفى كما أشيع.

وأكدت هبة رشوان أن والدها أصيب بكورونا من قبل في عيد الأضحى الماضي ولم تشاء أن تزعج زملائه في الوسط الفني وجمهوره وأكتفت بعلاجه في سرية تامة وسط عائلته ودون نقله للمستشفى أيضا بناء على رغبته.

آخر أعمال الفنان توفيق رشوان الدرامية 2021

في أواخر عام 2021 فاجأ رشوان توفيق جمهوره بدور مميز من خلال حكاية "أوضة وصالة" ضمن حكايات الجزء الرابع من مسلسل نصيبي وقسمتك تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وشارك في بطولته الفنان أحمد عبد العزيز والفنانة إنعام سالوسة والفنانة شاهستا سعد ومحمد عزمي وفريد النقراشي وأحمد عنان.

وقد عرضت الحلقات عبر شاشة on حيث تقيت نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضها عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بدور الفنان رشوان توفيق في الحلقات والذي أدى دور "عم شتا" بكل أقتدار والذي تأثر الجمهور بوفاته وأبكي الكثير أثناء عرض الحلقات.

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تفاصيل الخلاف بين رشون توفيق و ابنته آية

يتساءل الجمهور عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق خاصة عقب الخلافات المالية التي دبت بينه وبين ابنته آيه ووصلت إلى المحاكم بسبب ممتلكاته التي سجلها باسم بناته وتحرير توكيل رسمي باسمه للتصرف فيها طوال حياته حيث سعى الفنان في تعديل تقسيم الإرث مما أثار غضب ابنته ولجأت إلى المحاكم لضمان حقها الشرعي.