واشنطن تحث الحوثيين على التعاون مع الجهود الأممية لوقف الصراع في اليمن

أعربت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تستمع جماعة الحوثي إلى الاصوات الداعية لوقف العنف والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة،وذلك عقب استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على محافظة شبوة.

وقالت المتحدثة الأمريكية ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من أي صراعات، مشددة في الوقت ذاته أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع اليمني".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الجيش اليمني أنها حققت تقدما ملحوظا على الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، مشيرة إلى أن قوات ألوية "اليمن السعيد" التي أطلقها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شاركت مع "ألوية العمالقة" في المعارك ضد جماعة الحوثي وذلك وسط استمرار الدعوات الدولية إلى عودة اطراف النزاع في اليمن إلى المحادثات السياسية الشاملة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي قد كشف يوم (الثلاثاء) الماضي، عن انطلاق عملية عسكرية جديدة أطلق عليها اسم "حرية اليمن السعيد" في كافة المحاور والجبهات القتالية في البلاد، وذلك عقب إعلان القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جميع مديريات محافظة شبوة الواقعة جنوب البلاد.

ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة أن مقتضيات حل الأزمة في اليمن يتطلب إنشاء عملية سياسية شاملة مدعومة دوليًا يمكن أن توفر أساسًا ملائمًا لإرساء السلام وإنهاء الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية، جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي ليلة أمس حول الوضع في اليمن.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس جروندبرج"، أن الحرب في اليمن مليئة بالفرص الضائعة التي يحركها جزئيًا مقاتلون يتأرجحون بين الشعور بأنهم أضعف أو أقوى من القبول بالتنازلات، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية وقيادة مسؤولة والتزام بمصالح اليمنيين من أجل وضع اليمن على مسار مختلف بشكل مستدام.