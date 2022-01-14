القس سامح موريس: الأب مكاري يونان أثر في حياة الملايين من البشر

نعى القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، رحيل القس مكاري يونان، الذي رحل مساء الثلاثاء الماضي متأثراً بفيروس كورونا المستجد.

و قال راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، انظروا إلى نهاية سيرة مرشديكم وتمثلوا بهم، كان الأب مكاري يونان محبوباً من الجميع ، وشرف لي أن يحبني لأن هو الكبير سناً ومقاماً ومحبة، وربط بيننا حلم أن نخدم المسيح سوياً، نفتقده كثيرا بحياتنا عقب رحيله"

وتابع "موريس " خلال احتفالية وداع الأب مكاري يونان التي تنظمها كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، قائلاً “نعرف قيمة الإنسان عقب رحيله، وأثبت رحيله شعبيته المميزة عند الجميع، وهذه ما رأيناه على مواقع ”السوشيال ميديا"، والتي لم تتوقف من الحديث عنه من رحيله فقد أثر في الملايين من البشر "

وأضاف قائلاً " تمثلوا بإيمان الأب مكاري يونان وعلاقته بأسرته، وحبه لزوجته الراحلة فقد نجح في علاقته مع أسرته وخدمته، و أن يكون له أسرة في الإيمان وهذا تحدي كبير بالنسبة لأي خادم، خاصة أن الكثيرين يركزون مع الخدمة ولا يهتموا بعلاقتهم بالأسرة بشكل ناجح".

واصل راعي كنيسة قصر الدوبارة قائلاً "الأب الراحل كان مثال حقيقي لشخص يحب المسيح، وعاش لأخر لحظة يعيش ويخدم الله، وعاش يمجد الله دائماً، وكان دائماً يطلب من الله أن يستطيع إكرامه طوال حياته وخدمته ، وليتنا نتعلم من حياته وخدمته ".

ونظمت الكنيسة الانجيلية بقصر الدوبارة، اليوم الجمعة، حفلاً لوداع القس الراحل مكاري يونان كاهن الكنيسة الأزبكية الكبري، والذي رحل متأثراً بفيروس كورونا المستجد أول أمس الثلاثاء.