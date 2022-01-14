فى 5 خطوات.. كيف تنشر كتابك الأول؟

مع حلول معرض القاهرة الدولي الكتاب فى دورته الجديدة، نقدم لك بعض النصائح إذا كنت مهتما بنشر كتابك الأول، وقررت أن تزوره ككاتب ليس زائرا مثل كل عام.

ننصحك فى البداية بضرورة الاهتمام بالقراءة والبحث فى الموضوع الذى تود طرحه، فى محاولة لتقديم إفادة لقارئه، كما ندعوك لمراجعة عملك الإبداعى جيدًا قبل تقديمه إلى دور النشر تمهيدًا لطرحه، فأى كاتب يحاسب على أعماله مهما طال الزمن، فالقارئ لن يغفر لك تقصيرك او يراعى قلة خبرتك طالما تكبد أموالا من أجل اقتناء عملك.

إذا ما تأكدت من جاهزية عملك للنشر اتباع الآتى:

1- عليك بالبحث جيدًا عن دور النشر المحيطة، وننصحك بالا تعتمد على السياسات المنشورة، لأنك فى الأغلب ستجدها متشابهة إلى حد التطابق، إنما عليك بالتأكد العملى.

ابحث عن أعمالهم السابقة، فتش عن خريطة توزيعهم، وهل يضمون إليها كبرى المكتبات، أم يقتصر توزيعهم على الأقل، ولا مانع من زيارة المكتبات الكبيرة مثل الشروق – فيرجن - ديوان – ألف – فكرة لمتابعة توزيع الدار المرشحة، ولا عيب فى مراسلتك لأحد كتاب هذه الدار لاستشارته من خلال تعامله معهم.

2 – اهتم بتقديم سيرة ذاتية تبرز خبراتك، كذلك تقديم ملخص وافٍ للعمل فى حدود صفحتى وورد، تراعى فيه أن يكون جذابًا، ولغته سليمة، ويحوى تسلسلًا زمنيًا للأحداث.

( يعتمد أغلب دور النشر على هذا الملخص، فإذا لم يجذبهم للعمل ربما لا يهتموا بفتح العمل الكامل من الأساس).

3- إياك وأن تقع فى خطأ تقديم عملك إلى أكثر من دار نشر فى نفس التوقيت.

4- عند التعاقد ننصحك باصطحاب محامى له خبرة فى العقود المبرمة بين طرفين.

5- يجب أن تعلم أنك شريك متضامن مع الناشر، فالناشر يهمه العمل ويسوق له، أما تسويقك فيكون لإبراز اسمك على الساحة، فكم من أعمال نجحت ولم يمتد نجاحها لأصحابها نتيجة لتقصيرهم فى التسويق لأنفسهم.