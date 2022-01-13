الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«حلمى أبوليلة» يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب مهندسى المنيا

حلمي ابو ليلة
حلمي ابو ليلة

تقدم الدكتور حلمي أبو ليله، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة نقابة المهندسين الفرعية في المنيا، كما قدم أوراق ترشحه كعضو مكمل شعبة ميكانيكا وعضو شعبة ميكانيكا.

وقال أبو ليله، إن أهم محاور برنامجه الانتخابي تتمثل في العمل علي محاربة الفساد بكل أنواعه سواء أخلاقي أو إداري أو مادي وبقوة، بالإضافة إلى زيادة بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالحكومة، ووضع حد أدنى لمرتبات مهندسي القطاع الخاص وحمايتهم قانونًا.

وأضاف أن برنامجه الانتخابي  يتضمن مراجعة احتياجات سوق العمل في التخصصات المختلفة، بحيث يتم توجيه الكليات والمعاهد التركيز على التخصصات التي بها قصور وزيادة الأعداد بها ووضع ضوابط للقبول بالمعاهد الخاصة، بحيث لا يزيد الفرق بين الحكومة والخاص علي 3% مع تقليل الأعداد المقبولة وتكوين لجان في كل التخصصات لمراقبة المعاهد الخاصة من حيث المناهج والامكانيات والمعامل وطرق التدريب الهندسي بها.

ولفت إلى أن برنامجه يتضمن رقمنة كل ما يخدم المهندس في تعاملاته مع النقابة العامة، مُشيرًا إلى أن رقمنة الانتخابات ستتيح فرصة أكبر للمهندسين في الإدلاء بأصواتهم والحصول على الخدمات النقابية بسهولة.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في تعديل قانون النقابة المعروض بشرط موافقة الجمعية العمومية عليه، ومد فترة تغيير كارنية نقابة المهندسين من عام إلى 5 سنوات تقليلًا للنفقات، إضافة إلى تقديم الدعم المادي لأسر المهندسين المتوفين خلال مدة الخدمة.

الدكتور حلمي ابوليله، هو أستاذ مساعد متفرغ بكلية الهندسة في جامعة المنيا، وشارك في تخريج 40 دفعة من كلية الهندسة في جميع التخصصات الهندسية وانتخب عضوًا وأمين صندوق نقابة المهندسين بالمنيا منذ عام 1994 حتى 2004، وعضو منتخب لمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس منذ عام 1992 حتي 2007، وعضو منتخب لمجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا منذ عام 1990 حتى عام 2002، والمشرف على النشاط الطلابي ومعسكرات إعداد القادة بحلوان لـ6 دورات متتالية.

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