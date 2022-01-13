مباحثات ليبية صومالية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الصومال محمد عبدالله، حيث أشاد بإطلاق سراح عدد من المواطنين الصوماليين المحتجزين في مراكز الإيواء في ليبيا وعودتهم إلى ديارهم، والذي جاء تتويجاً للقاء الرئيسين على هامش القمة الإفريقية التركية.

كما أكد الرئيس الصومالي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ورفع التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء، معبراً عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظروف آمنة ومستقرة حتى يعود لليبيا دورها المحوري الإقليمي والدولي.

من جهته أكد المنفي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات.

في وقت سابق، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بطرابلس، عددا من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة، لمناقشة آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المكتب الرئاسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الاجتماع بحث سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أجل عبور المرحلة الانتقالية، حتى تنعم البلاد بالأمن والاستقرار، كما تمت مناقشة بعض العراقيل التي تعاني منها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية أن تتطلع الجهات التنفيذية والخدمية المختصة بدورها في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.

في وقت سابق، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مستشار الأمن الوطني الليبي إبراهيم بوشناف، وذلك لبحث تفعيل عمل جهاز الأمن الوطني، وقدم مستشار الأمن الوطني إحاطة للمنفي، بالخطوات التي يقوم بها لغرض تفعيل وتنظيم عمل جهاز الأمن الوطني، كما تناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، عددا من الملفات المتعلقة بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد أهمية عمل الجهاز وضرورة تفعيله مشيرًا إلى ضرورة تسخير الإمكانات ليقوم الجهاز بعمله المناط به.