نائب محافظ القاهرة توجه بالمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالمتابعة الميدانية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في إطار خطة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للنهوض بجميع أحياء المنطقة وتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة وفقا للخطة الاستثمارية مع التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.





قامت الأجهزة التنفيذية بحي طرة بشن حملة مكبرة بمدينة الإخاء شملت نظافة وتشجير ورفع إشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، كما شملت رفعا مساحيا لبعض الشوارع داخل مدينة الإخاء تمهيدا لرصفها إلى جانب القيام بحملة على المقاهى والكافيهات لمنع تداول الشيشة ورفع كل الإشغالات، وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد كبير من الشيش ورفع كل الإشغالات ومظاهر التعدى على الطريق العام بشارع مصر حلوان الزراعى ومصادرة المضبوطات بمخازن الحى.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بتكثيف الحملات والإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ لرفع كفاءة الطرق والمنطقة فقد تم الانتهاء من الأرصفة الخرسانية بشارع الجسر البراني تمهيدا لتطوير ورصف الشارع، وذلك تيسيرا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي إلى جانب القيام بأعمال التصليحات بعد أن ورد بلاغ بكسر ماسورة مياه بشارع عاطف وحيد بالطريق البطىء بكورنيش النيل، وتم على الفور الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة الشيء إلى أصله.

هذا مع الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة النظافة والتجميل بنطاق الحي فقد تم تقليم وتهذيب الأشجار بمدرسة الشهيد عبدالخالق نبيل أبو زيد بشارع ٩ حدائق المعادي ورفع مخلفات شارع كورنيش النيل وشارع بحري المستشفي وأمام المحكمة الدستورية العليا وشارع الفيوم وشارع أحمد زكي وأعلى الطريق الدائري، بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين بعمل حملة لرفع الإشغالات والحواجز الحديدية بشارع النساجون الشرقيون من شارع الفيوم.

وفي سياق متصل استجابة لتعليمات المهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال فقد تابع اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين أعمال رصف وسفلتة شارع البساتين العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي. كما تم إصلاح كسر ماسورة مياه أمام عمارة رقم ٧ شارع القائد وماسورة أخرى بشارع البساتين العمومي وإصلاح صرف صحي أمام عمارة التأمين الصحي بالشطر السابع وتم الانتهاء من أعمال التصليحات، بالإضافة إلى حملة لرفع وإزالة كشك مخالف بسور سوق التونسي الحضاري بمنطقة عزبة النصر في إطار التصدى لكل أنواع المخالفات والإشغالات.

وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا تم المرور على ورش ومحلات منطقة صقر قريش والتنبيه عليهم بالالتزام بالمواعيد المحددة لعدم التعرض للمسألة القانونية.