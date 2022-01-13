رسميًا.. الأردن يُخفض مدة عزل مرضى «كورونا» إلى 7 أيام

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن قرارها تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا) اعتبارًا من اليوم، لتُصبح سبعة أيام للمصابين الذين لا يعانون من أعراض.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها "إن مدة العزل للمصابين الذين يعانون من أعراض هي 10 أيام"، لافتةً إلى أن الأعراض المرضية هي ارتفاع درجة الحرارة، وعلى أن يكون آخر 24 ساعة دون أعراض (حرارة)، وذلك بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وكان موقع قناة "المملكة" الأردنية نقل أمس عن مستشار رئاسة الوزراء لشئون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، قوله، عزم المملكة إصدار قرار بتخفيض مدة العزل المنزلي للمصابين بكوفيد- 19، إلى 7 أيام للمصاب بدون ظهور أعراض عليه.

وتطبق حاليًا في المملكة فترة عزل عشرة أيام على المصاب بدون ظهور أعراض عليه، و14 يومًا للمصاب بالفيروس مع ظهور أعراض عليه.

وقال البلبيسي، إن فترة حضانة أوميكرون أقل من متحورات أخرى "3 أو 4 أيام"، وفترة بقاء المصاب بأوميكرون في المستشفى أقل أيضًا.

وبلغت نسبة الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا 33% من عينات كورونا الإيجابية في الأردن، بحسب البلبيسي، الذي توقع أن يكون متحور أوميكرون هو السائد بنهاية الشهر الحالي أو الأسبوع الأول من الشهر المقبل.