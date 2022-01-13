الخميس 13 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 243 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة

ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية؛ حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 243 ألف طن تقريبًا كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 2111 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 58 سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 35 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وقد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت قد انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، رغم من سوء الأحوال الجوية خلال اليومين السابقين إلا أنه لم يتم غلق بوغاز مينائي الأسكندرية والدخيلة، وبلغ حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 1812 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 127 ألف طن تقريبًا. 

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 54 سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 28 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة. 

وقد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي فضلًا عن الرصد المستمر للحالة الجومائية حرصًا على الأفراد والممتلكات.

محافظة محافظ الإسكندرية سلامة خيل سفن مينا حركة الملاحة

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