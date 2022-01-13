الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أوميكرون» يقود زيادة يومية قياسية فى إصابات كورونا بأستراليا

أوميكرون
أوميكرون

سجلت أستراليا، اليوم الخميس، أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة، مع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات بسبب السلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس، فيما ضغط بشدة على سلاسل الإمداد وأجبر السلطات على تخفيف قواعد الحجر الصحي لفئات أخرى من العاملين.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في بداية الجائحة، سجلت أستراليا قرابة مليون إصابة خلال الأسبوعين الماضيين مع تكيف الناس تدريجيًا على التعايش مع الفيروس في ظل تخفيف القيود، وقفز إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ ظهور الجائحة إلى 1.4 مليون تقريبًا.

وسجلت السلطات أكثر من 147 ألف حالة حتى الآن اليوم الخميس، منها حوالي 92 ألفًا في نيو ساوث ويلز، أكبر الولايات سكانا، رغم أن العدد يشمل نتائج فحوص متأخرة تعود إلى بداية يناير.

وبلغ إجمالي عدد المصابين الجدد بالمستشفيات وبوحدات العناية الفائقة مستويات قياسية، لكن السلطات تقول إن الأنظمة الصحية قادرة على مواكبة الزيادة في الإصابات.

كما تم تسجيل 53 وفاة جديدة حتى الآن، غير أن معدل الوفيات خلال موجة أوميكرون أقل من موجات سابقة في أستراليا، وحصل أكثر من 92 بالمئة من السكان فوق 16 عامًا على جرعتي لقاح، بينما تتسارع حملة لإعطاء جرعات تنشيطية.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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