"الأسماك".. ما لا نعرفه عن عالم البحار" أحدث كتب العربي من فرنسا

صدرت حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع، النسخة العربية لكتاب "الأسماك.. ما لا نعرفه عن عالم البحار"، للكاتب الفرنسي بيل فرانسوا، وترجمه عن الفرنسية بيشوي صبري نسيم.

وكان كتاب "الأسماك.. ما لا نعرفه عن عالم البحار"، للكاتب الفرنسي بيل فرانسوا، قد نشر لأول مرة بالفرنسية عام 2019، وبيعت حقوق ترجمته إلى أكثر من 15 دولة.

ويعد هذا الكتاب جزءًا من سلسلة كتب عامة مترجمة التي بدأتها العربي وأصدرت بها عدد من الكتب ومنها: كتاب "الشاي.. ثقافات.. طقوس.. حكايات" من ألمانيا للكاتب "كريستوف بيترز"، ومن ترجمة د.سمر منير. وكتاب "القمر في التاريخ والأساطير وأثره على النساء" للكاتب "بيرند برونر"، ومن ترجمة د. هبة شريف، و "الرمان تاريخ وحكايات من حول العالم" من ترجمة د. سمر منير من ألمانيا أيضًا. كتاب "الخبز.. الأهمية الثقافية والرمزية لدى حضارات العالم المختلفة" للكاتب "بردراج ماتفليجيتفيتش" من كرواتيا، ومن ترجمة ندى نادر. وفي المجال الطبي كتاب "الدهون.. العنصر السري" من هولندا للمؤلفتين "مارييت بون" و"ليسبث فان روسوم"، ومن ترجمة محمد عبد العزيز، وكتاب "ذلك المريض.. عن مرضى غيروا حياة أطبائهم للأبد" من هولندا للكاتبة "إلين دي فيسر" وترجمة نهال نور.

يعد عالم البحار من الأشياء السحرية والغامضة التي تثير حماس الصغار والكبار على حد سواء، يتناول الكتاب أسرار عالم البحار بشكل جديد من نوعه بأسلوب علمي وسرد خيالي وفانتازي متأمل.

عن طريق سمكة السردين التي ظهرت على الشاطئ مصادفة بدأ الكاتب "بيل فرانسوا" رحلته الاستكشافية العميقة والتي يرى أنها غيرت حياته إلى الأبد، ويغوص في عالم البحار والأساطير المتعلقة به التي كشف بها عن الكثير من الإجابات المذهلة والأسئلة الجديدة حول لغة وفصاحة الأسماك في التعبير عن نفسها، والطرق التي تتواصل بها مع بعضها البعض ومع غيرها من الكائنات، والكيفية التي تشعر بها بالعالم من حولها، ومدى تشابه حياتها مع حياة البشر وطبيعتهم.

عبر العديد من المحيطات والبحار في بلدان مختلفة يمر الكتاب في مزيج يجمع بين الحقائق العلمية المثبتة بالدراسات المتخصصة بالحياة البحرية، بالإضافة إلى الإشارات لمصادر من الأعمال العلمية القديمة والقصص الشخصية، واستكشاف أنواع مختلفة من الأسماك المجهولة وطبيعتها ومكان نشأتها وتواجدها، وبين سرد قصص وأساطير البحارين التي يصعب بها التفريق ما بين الحقيقة والخيال.

الكاتب "بيل فرانسوا" فيزيائي فرنسي بدأ حياته المهنية بالشغف بعالم البحار والأسماك. درس في المدرسة العليا للأساتذة في باريس ثم كرس نفسه للبحث في الديناميكا المائية. اشتهر أيضًا ببراعته في اللغة وخصوصًا في التعبير عن عالم الأسماك، وفاز بإحدى المسابقات الفرنسية في البلاغة. نشر كتابه هذا بعنوان "بلاغة السردين" في عام 2019.

