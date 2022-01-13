«السيسى»: الدولة تهتم بقضية الوعى من خلال منظومة متكاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة والمنزل مرورًا بالمدرسة والجامعة، ووصولًا إلى دور العبادة، بالإضافة إلى الدراما والإعلام.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، في إطار فعاليات منتدي شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مبدولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول نقاشًا مفتوحًا بين الـرئيس السيسي والمراسلين الأجانب في شكل حوار متبادل رد خلاله الرئيس على كافة الأسئلة التي طرحها الحضور.