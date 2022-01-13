حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 13 يناير 2022

قدم خبراء علم الفلك بموقع "hindustantimes" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، ليوم الخميس 13 يناير 2022 والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

يمكن لأولئك الذين يمتلكون أعمالهم أن يتطلعوا إلى توليد مصادر جديدة للدخل، في حين أن أولئك الذين يعملون يمكن أن يتوقعوا مكاسب في الموارد المالية.

قد يمكّنك اتباع نهج بناء وإيجابي تجاه موقف صعب على الجبهة الداخلية من حل المشكلة وديًا، فقد تصادف العديد من الفرص فيما يتعلق بنمو حياتك المهنية.

برج الثور

قد يتحسن وضعك المالي إلى حد كبير عندما تنجح في توفير المال، حيث يمكن أن تشارك في احتفال عائلي ومن المرجح أن يكون الجو المنزلي مرحًا.

قد تُظهر جهودك للحفاظ على لياقتك البدنية تأثيرها الإيجابي بعدة طرق اليوم، اعتن بأمتعتك أثناء المغامرة بالسفر لمسافات طويلة لأن الإهمال من جانبك قد يعقد الأمور.

برج الجوزاء

من المحتمل أن تساعد وتدعم أطفالك الصغار ولا تتلقى إبهامًا لاهتمامك الحقيقي، بسبب استثماراتك السابقة، حيث يمكن أن يكون هناك ارتفاع في دخلك.

في العمل تشعر بالرضا والاستعداد لجميع المهام التي تحتاج إلى القيام بها، وقد تواجه بعض مشكلات الجهاز الهضمي، والتي يمكن معالجتها بالابتعاد عن الوجبات السريعة.

برج السرطان

في بعض الأحيان، قد تنخرط في جدال مع عائلتك ، ومع ذلك ، قد يتم حل الأمور إذا تواصلت وحاولت فهم وجهة نظرهم.

من المحتمل أن تكون جريئًا وقويًا في اتصالاتك؛ والتي سيتم تقديرها من قبل مرؤوسيك، وقد تحصل على بعض الأخبار الجيدة قريبًا جدًا.

برج الأسد

اليوم هو يوم جيد لقضاء وقت ممتع مع عائلتك أو أصدقائك، فقد يحصل رجال الأعمال، الذين أبرموا صفقة في الماضي لكسب الأرباح.

قد تلعب التمارين المنتظمة دورًا مهمًا في الحفاظ على لياقتك وطاقتك، حيث يمكنك الحصول على فرص للذهاب في رحلة خارجية، كما إن احتمالية الانتقال لقصة حب جديدة.

برج العذراء

قد تواجه بعض الاستياء من أفراد الأسرة بسبب بعض عاداتك غير المرغوب فيها، فقد تضطر إلى مواجهة بعض الصعوبات على الصعيد المالي اليوم.

يمكنك بسهولة التعامل مع جميع المشاكل التي تراكمت، أعد شحن طاقتك من خلال تنظيم رحلة إلى الطبيعة أو التنزه في الأماكن الخلابة.

برج الميزان

تحتاج إلى أخذ نصيحة الأشخاص الجديرين بالثقة لتقوية أموالك لأنه ليس من الممكن دائمًا أن تكون خططك في صالحك.

كن منظمًا في المنزل، أضف بعض الأشياء اللطيفة إلى الداخل، على سبيل المثال ، الزهور في المزهريات الساطعة؛ قد يتحسن المزاج على الفور.

برج العقرب

تجنب تقديم أي مساعدة مالية إلى أحد الأقارب لأنه قد لا يتم استردادها ويمكن أن تتدهور العلاقة في هذه العملية.

يُنصح باتباع روتين التمرين ؛ لأنها قد تعزز قوتك الجسدية وتوفر لك الرضا العقلي، فمن المرجح أن يتشتت انتباهك ا وستحتاج إلى العمل الجاد لتحسين الأداء.

برج القوس

إنه وقت مناسب لاستكشاف الاستثمارات غير التقليدية مثل العملات المشفرة أو الأسهم أو تداول الخيارات.

يُنصح بقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء وإعادة شحن عقلك، فقد يجد أولئك الذين يعانون من مشكلة طبية أساسية تحسنًا واضحًا في صحتهم.

الجدي

تنجح في حل الخلاف بين إخوتك وتكسب الاحترام المطلوب منهم، تجنب التداول في الأسهم ، وبدلاً من ذلك ركز على تكوين الأصول.

تحتاج إلى الامتناع عن مشاركة أي خطط مهمة تتعلق بحياتك المهنية مع الجميع، فمن المحتمل أن تكون سعيدًا جدًا برفاهيتك حيث تستمتع بزيادة الطاقة من خلال التمرين.

برج الدلو

من المحتمل أن تميل إلى مغادرة المكتب مبكرًا وقضاء بعض الوقت مع أفراد العائلة للقيام بشيء إبداعي، قد يحسدك زملاؤك على رؤية نموك وتقدمك.

كما من المحتمل أن تتحسن الصحة وقد يكون مستوى طاقتك مرتفعًا عندما تنضم إلى مجموعة لياقة تنافسية.

برج الحوت

قد تكون هناك حاجة للطاقة والتخطيط لمعالجة المخاوف المحلية ولكن الجهد المبذول بشكل جيد، أولئك الذين يعملون في مجال الأعمال قد يكون لديهم يوم سلس أثناء إدارة عملياتهم.

كن حذرًا من منافسيك في مكان العمل لأنهم قد يتطلعون إلى التغلب عليك، ابدأ يومك بتمارين التنفس فهذا قد يمنحك دفعة من الطاقة طوال اليوم.