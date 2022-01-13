الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: الفساد قرين الإرهاب وفرص العمل «للشرفاء فقط»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر يعيش فيها 6 ملايين لاجئ ولم تسمح لهؤلاء الملايين بالعبور عبر المتوسط إلى أوروبا وتهديد أمنها والتسبب في عدم استقرار أوروبا، معتبرًا أن احتفاظ مصر باللاجئين مسار أخلاقي وإنساني وأمنى، وأن اللاجئين في مصر يعيشون حياتهم مثل أى مصرى.

وأضاف الرئيس، في اللقاء الذي عقده اليوم مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم، أن الفساد قرين للإرهاب، وأن توجه الدولة المصرية هو مكافحة الفساد، وإعطاء الفرصة للشرفاء والمخلصين فقط، للعمل من أجل هذه الدولة التي لا تتحمل فقط إلا العمل.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 - 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس السيسي، وانطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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