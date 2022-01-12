الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العلماء يتوصلون لسر جديد عن السمنة.. 74 جين فى دائرة الاتهام

السمنه
السمنه

كشفت دراسة علمية جديدة أن السمنة يمكن أن تكون مرتبطة بالجينات، وأكد بعض الأكاديميين منذ سنوات أن السمنة ليست مدفوعة فقط بنقص التمارين والإفراط في تناول الطعام.


وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن علماء كينجز كوليدج لندن اكتشفوا عشرات الأجزاء الأخرى من الحمض النووي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، والتي تلعب دورًا مهمًا في إنقاص الوزن.


وتابعت أنه لم يتم ربط هذه المناطق الوراثية الـ 74 المكتشفة حديثًا بالوزن من قبل، والتي قد تفسر جزئيًا لماذا يبدو بعض الناس أكثر استعدادًا للإصابة بالسمنة.


ويقول الخبراء إن هذا الاكتشاف يمكن أن "يغير المد" على السمنة من خلال السماح لهم بتصميم خطط نظام غذائي أكثر ملاءمة لجينات شخص ما.


وأوضحت الصحيفة أن الأرقام تشير إلى أن حوالي 35 مليون بالغ في المملكة المتحدة يعانون من زيادة الوزن، وفي الولايات المتحدة ، يعاني 70 مليون بالغ من الدهون، متابعة أنه من المعروف أن السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات، بما في ذلك السرطان ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.


أضافت دراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن بعض الأشخاص مهيئون وراثيًا لزيادة الوزن، ومن أجل الدراسة ، أخذ العلماء عينات دم من ما يقرب من 9000 متطوع.


وأكدت الصحيفة أن العلماء بحثوا عن مستويات 722 مستقلبًا مختلفًا، مواد تُصنع عندما يكسر الجسم الطعام، وحصل جميع المشاركين أيضًا على تسلسل الجينوم بالكامل، ما سمح للخبراء بتحديد مناطق الحمض النووي الخاصة بهم المرتبطة بالمستقبلات المختلفة.

كشفت النتائج أن الطفرات في 202 منطقة مختلفة من الحمض النووي كانت مرتبطة بمعظم مستويات الأيض، وشمل ذلك 74 حالة لم يتم رصدها من قبل في أبحاث وراثية سابقة لمكافحة السمنة.

المملكة المتحدة مخاطر سرطان طعام سمنة مكافحة نظام غذائي مرض السكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

الرئيس السيسى يتابع «حادث أشمون».. ويوجه بتنفيذ كوبرى خاص لأهالى المنطقة

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص مدرس مع الطلبة فى المنوفية

الرئيس السيسى: مصر مستعدة لتكون مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة

تحذير من موجة كورونا الخامسة.. «الصحة» تحدد موعد بدايتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»