هل عواء الكلاب ليلًا دليل على رؤية ملك الموت؟.. داعية بالأوقاف يوضح

من الأسئلة التى تتكرر بشكل مستمر من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعى لعلماء الأزهر والأوقاف والإفتاء سواء من خلال البث المباشر الذي يقومون به أو عبر صفحاتهم الرسمية على"فيسبوك" عواء الكلاب وعلاقته برؤية ملك الموت، حيث تكرر سؤال: هل سماع الكلب يعوي في الشارع ليلاً يعني أنه رأى ملك الموت، وأن أحداً من سكان هذا الشارع سيموت قريباً؟، فهذه نوعية من الأسئلة التي تستهوى الناس حيث تعد من الأمور الغيبية.

من جانبه، أجاب الشيخ مكرم عبد اللطيف، مدير عام مديرية أوقاف أولاد صقر بالشرقية، إن العواء يعنى الصياح، ولا نعلم لما ذكر أصلاً، والذي ورد يخالف هذا، فالمفهوم من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعوي لرؤية الشياطين لا لرؤية الملائكة.

واستدل الداعية بوزارة الأوقاف، بما جاء في السنة النبوية ما روى البيهقي وابن ماجه وابن خزيمة، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنا بأصوات شديدة! فقلت: ما هذه الأصوات؟! قالوا: هذا عواء أهل النار)، الحديث صححه الألباني.

واستشهد أيضا بما ورد في سنن أبي داود عن جابر عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين مالا ترون، " قال الشيخ الألباني: صحيح.

وأضاف في رده على فتوى عواء الكلاب وعلاقتها برؤية ملك الموت، فالسنة عند سماع صوت الديكة أن يسأل الإنسان ربه من فضله, ولا نعلم دعاء محددا في ذلك ، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فسبب الدعاء عند ذلك رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص.

وتابع: الثابت أيضا أن فرس أسيد بن حضير أحست بالملائكة التى نزلت تستمع إلى القراَن، فاضطربت وكادت تؤذى الولد النائم ، كما رواه البخارى ومسلم .

وروى النسائى والحاكم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فى الليل فتعوذوا باللَّه من الشيطان الرجيم، فإنها ترى ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الرِّجل، فإن اللَّه يبث فى الليل من خلقه ما شاء " وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم.

وأوضح عبد اللطيف، أما عند سماع عواء الكلاب ونهيق الحمير فيتعوذ بالله لأنها رأت شياطين لما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله, فإنهن يرين ما لا ترون، والاستعاذة بالله عند ذلك رجاء عصمة الله من تلك الشياطين، وعلى ذلك فمثل هذا الاعتقاد المذكور في السؤال اعتقاد باطل.

وأشار إلى أنه كما يؤخذ من هذا أن الحيوانات ترى من مخلوقات اللّه المغيبة عنا ما لا يراه الإنسان، لكن الربط بين حيوان بعينه وما يراه إن كان ملكا أو شيطانا يقتصر فيه على ما أخبرنا به النبى صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ، ولم يثبت ما يدل على هذا عن رسول الله ولا أحد من أصحابه ولم أعثر على حديث صحيح ولاحتى ضعيف يعتمد عليه فى هذا الاعتقاد { الخاطئ}، بأن الكلب يرى ملك الموت كما هو شائع بين العامة.