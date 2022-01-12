حبس تاجر مخدرات بحوزته 175 طربة حشيش فى الإسكندرية

أصدرت نيابة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس مسجل خطر، وألقت قوات الأمن القبض عليه بحوزته 175 طربة حشيش.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة "ثان الرمل" مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17.500 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول) بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1.750.000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.