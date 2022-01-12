الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام التعاملات

البورصة
البورصة

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بين شرائح مختلفة من المتعاملين على أغلبية أسهم السوق، خاصة فى ظل استمرار عمليات البيع الواضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين المصريين الأفراد.

وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستويات أمس دون تغيير مسجلا مستوى 772.6 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس30" عند إغلاق تعاملات اليوم بنسبة بلغت 48. 0%، بما يعادل 58 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 12060 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى " إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.11% ، بما يعادل 24.4 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجى إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 81. 0% ، بما يعادل 27.22 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 3315.1 نقطة، وسط تداولات منخفضة بلغت قيمتها نحو 947.7 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 268 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 36.2 ألف صفقة بيع وشراء.

أخبار البورصة المصرية اليوم راس المال السوقي اتجاهات البورصة المصرية مبيعات الاجانب بالبورصة المصرية تعاملات العرب بالبورصة المصرية أسواق الأسهم العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

الرئيس السيسى يوجه نداءً لجميع الدول لزيادة دعمها لوكالة الأونروا

«الصحة» توضح إجراءات الحماية من كورونا بعد تلقى اللقاح

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

القضاء الإداري يرفض إثبات نسب 3 أشخاص للصحفي أنيس منصور

«التعليم» تعلن نشر أسئلة بنك المعرفة للصف الرابع الابتدائي لامتحان الفصل الدراسى الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها