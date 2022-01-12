تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام التعاملات

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بين شرائح مختلفة من المتعاملين على أغلبية أسهم السوق، خاصة فى ظل استمرار عمليات البيع الواضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين المصريين الأفراد.

وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستويات أمس دون تغيير مسجلا مستوى 772.6 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس30" عند إغلاق تعاملات اليوم بنسبة بلغت 48. 0%، بما يعادل 58 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 12060 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى " إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.11% ، بما يعادل 24.4 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجى إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 81. 0% ، بما يعادل 27.22 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 3315.1 نقطة، وسط تداولات منخفضة بلغت قيمتها نحو 947.7 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 268 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 36.2 ألف صفقة بيع وشراء.