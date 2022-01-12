ينظمون حملات تعريفية.. «مريدي الكركرية» يشاركون بمولد السيدة نفيسة

أعلن مريدي وأتباع الطريقة الكركرية المغربية في مصر، اليوم الأربعاء مشاركتهم في فعاليات مولد السيدة نفيسة التي تقام مساء اليوم، حيث تحتفل الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولدها المبارك بمشاركة عدد كبير من مريدي وأتباع الطرق الصوفية الأخرى.



وكان أتباع الطريقة الكركرية في مصر، قد أعلنوا في وقت سابق المشاركة في كافة الموالد والفعاليات التي ستنظم خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعريف المشاركين بمنهج الطريقة الكركرية، حيث سيقومون بتنظيم حملات تعريفية بمنهج الطريقة الصوفي.



من جانبه، قال محمد الكركري المصري، عضو الطريقة الكركرية، إن أتباع الطريقة الكركرية يشاركون في مولد السيدة نفيسة مساء اليوم الأربعاء، للاحتفال بالليلة الختامية لمولدها المبارك، و سيقومون بتنظيم حضرة صوفية بصحبة عدد كبير من المريدين والمحبين الذين سيأتون من كل أنحاء مصر للمشاركة في الفعاليات.



وتابع "الكركري" في تصريحات له: أن أتباع الطريقة الكركرية سيقومون بعمل حملات تعريفيه بمنهج وفكر الطريقة، خاصة أن هناك من لا يعرف الفكر الصوفي الذي تتبعه الطريقة الكركرية، وهذا من خلال عمل جلسات مع المشاركين في مولد السيدة نفيسة اليوم الأربعاء.



وأوضح "الكركري" أن الطريقة الكركرية في مصر تشهد انتشارا كبيراً خلال الفترة الآخيرة، وهذا كله بسبب الفكر الصوفي الصحيح الذي تتبعه الطريقة، حيث لايوجد أي تشدد أو مغالاة في الفكر الخاص بالطريقة،ولذلك وجدنا خلال الفترة الأخيرة الكثير من الناس يبحثون عن الطريقة الكركرية وشيخها وعلمائها، مما يؤكد أن هذه الطريقة استطاعت الوصول إلى الجميع في مصر الرجال والنساء والشباب، فالجميع يبحث الانضمام لهذه الطريقة الصوفية المباركة التي أصبحت خلال الفترة الأخيرة من الطرق الصوفية ذات الشهرة الواسعة، حتى وصل عدد أتباعها إلى ٥ ملايين مؤيد حول العالم.