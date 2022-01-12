الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التغير وتطوير الذات».. ندوة تثقيفية لتضامن كفر الشيخ

ندوة تثقيفية لتضامن
ندوة تثقيفية لتضامن كفر الشيخ

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بعنوان "التغير وتطوير الذات" بنادي المرأة المسلمة بمركز ومدينة بيلا، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن وعضو المجلس القومي للمرأة، وبحضور عبدالعزيز محمد، مدير النادي.

وتناولت الدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن وعضو المجلس القومي للمرأة، التغيير وكيفية تطوير الذات والانتقال من الوضع الراهن الذي يشكل مشكلة إلى الوضع المرغوب الذي يعتبر الحل والتدخل المقصود والمخطط لإحداث النمو والانتقال من وضع قائم بالفعل إلى وضع مستهدف في إطار رؤية واضحة والتغير في الأفكار والعادات وقدرات الأفراد والقيم والعمل إلى الأفضل.

وأضافت الدكتورة ماجدة، يُعرَّف مصطلح تطوير الذات بأنه مجهود الشخص وسعيه، ليكون أفضل ممّا هو عليه عن طريق تحسين قدراته وإمكانياته ومؤهلاته، ويكون ذلك بمعرفة نقاط القوة في شخصيته وتطويرها، ويشمل هذا التطوير القدرات العقليّة، ومهارات التواصل مع الآخرين، وتحسين القدرة على السيطرة على النفس والمشاعر وردود الأفعال، وإكسابها مهاراتٍ عديدةً وسلوكًا إيجابيًا، موضحة أنه لتطوير الذات أهميّة كبيرة سواءً للفرد أو للمجتمع، وتختلف أهميّته من شخص لآخر في الدرجة أو المستوى، وكلّما زاد الإنسان من تطوير نفسه، علا مركزه في المجتمع وأصبح أفضل، ويعود تطوير الذات إلى المُدرّبين والعاملين عليه حيث إنّ لكلٍ منهجه الخاص به ولكن الأكثريّة يبدأون بتطوير الثقة بالنفس أولًا كمدخل لتطوير الذات.

التضامن ندوة كفر الشيخ تطوير الذات التغير

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