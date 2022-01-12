الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 221 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 192 في اليوم السابق.
 

وذكر بيان من اللجنة أن 166 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 110 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية
الجديدة في خنان وتيانجين وشنشي.
 

وسجلت الصين أيضا 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 50 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الثلاثاء 104189 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

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