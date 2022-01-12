الرئيس الموريتانى يؤكد ثقته فى منتخب «المرابطون» قبل مواجهة جامبيا

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ثقته في قدرات منتخب بلاده على تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، قائلا: "واثق من تضحيتكم وتفانيكم بإذن الله تعالى".

وأضاف الغزواني، مخاطبا لاعبي بلاده في تغريدة نشرتها الرئاسة الموريتانية اليوم قبيل اللقاء المرتقب بين منتخب موريتانيا ونظيره منتخب جامبيا - إن الموريتانيين يعلقون آمالا كبيرة على منتخب المرابطون في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الكاميرون".

ويواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم مساء اليوم /الأربعاء/ نظيره الجامبي في بداية مشواره في البطولة في إطار منافسات المجموعة السادسة التي تضم كذلك منتخبي تونس ومالي.

ويبحث منتخب موريتانيا، عن أول فوز له في البطولة القارية، في ثاني مشاركة له، حين يواجه جامبيا التي تسجل ظهورها الأول في هذه المسابقة.

وأكد اتحاد الكرة الموريتاني جاهزية منتخب المرابطون لمواجهة نظيره الجامبي، وذلك إكمال المنتخب تحضيراته الخاصة بمواجهة جامبيا في الجولة الافتتاحية للفريقين بالبطولة.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف إن قطاع الصحة في بلاده ما زال قادرًا على مواجهة الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية - أن التحكم في الحالة الوبائية يستدعي التقيد بالإجراءات الاحترازية، وخصوصًا مع الحالات الحرجة التي تحتاج للعلاج والحجز الطبي.

ودعا الوزير إلى ارتداء الكمامات الطبية بشكل دائم في الأماكن العمومية، والاستفادة من خدمات الفحص والتطعيم التي توفرها الحكومة في المستشفيات أو على مداخل المدن أو في الأسواق.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 49673 حالة، فيما تم شفاء 123 مصابًا، ليوصل إجمالي حالات الشفاء إلى 39876 حالة، وتم تسجيل وفاة مصابين، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 888 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها تمكنت حتى مساء اليوم من تطعيم مليون و402 ألف و845 شخصًا، من بينهم 935 ألفا و15 شخصا أكملوا عملية التطعيم.